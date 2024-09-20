  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

6.5 ay sonra sevindi

Kayserispor karşısında Fırtına'nın ilk golünü kaydeden Umut Bozok, 6.5 aylık hasreti bitirdi. Bordo-mavili forma altında son olarak 9 Mart 2024'te Karagümrük maçında fileleri sarsan Umut, dün akşam da Kayserispor önünde ağları buldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
6.5 ay sonra sevindi

Kayserispor karşısında Fırtına'nın ilk golünü kaydeden Umut Bozok, 6.5 aylık hasreti bitirdi. Bordo-mavili forma altında son olarak 9 Mart 2024'te Karagümrük maçında fileleri sarsan Umut, dün akşam da Kayserispor önünde ağları buldu. Abdullah Avcı döneminde kadroya giremeyen deneyimli forvet, Şenol Güneş'in gelişiyle geri döndü. 28 yaşındaki yıldız bu sezon ilk kez bir maçta kadroya alınıp süre aldı ve golünü attı. Umut golden sonra çok sevindi. Umut maç sonrası, "Kötü oynadık. Trabzonspor bu değil. Taraftarımız sayesinde çok iyi tepki gösterdik. Bir puanı bile hak etmedik" dedi.

Kod adı: Önde baskı!
Dev derbi nefesleri kesecek! öne çıkan rakamlar
DİĞER
Alişan'a kayınvalidesi Birsen Özgan'dan övgü dolu sözler! "Damat gibi değil, evlat gibi görüyorum"
Türkiye siber güvenlik teşkilatı için düğmeye bastı! Tek çatı altında güçlü kalkan! Tarih belli oldu
İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı!
G.Saray'dan gurbetçi operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem ve Orkun attı Benfica kazandı Kerem ve Orkun attı Benfica kazandı 01:12
Burak Yılmaz: Hakemin can sağ olsun Burak Yılmaz: Hakemin can sağ olsun 01:08
Burak Yılmaz: Hakemin canı sağ olsun Burak Yılmaz: Hakemin canı sağ olsun 01:06
NWAKAEME KURTARDI NWAKAEME KURTARDI 00:44
Sihirbaz geri döndü Sihirbaz geri döndü 00:39
Alkışlar Batista Mendy’ye Alkışlar Batista Mendy’ye 00:31
Daha Eski
Kadroda 2 farklı futbolcu Kadroda 2 farklı futbolcu 00:30
Güneş’in tercihi Draguş Güneş’in tercihi Draguş 00:26
6 oyuncu kadroda yoktu 6 oyuncu kadroda yoktu 00:24
Bergamo'da gol sesi çıkmadı Bergamo'da gol sesi çıkmadı 00:22
Şenol Güneş: Bu sonuçlar bize yakışmaz Şenol Güneş: Bu sonuçlar bize yakışmaz 00:19
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:18