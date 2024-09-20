6.5 ay sonra sevindi

Kayserispor karşısında Fırtına'nın ilk golünü kaydeden Umut Bozok, 6.5 aylık hasreti bitirdi. Bordo-mavili forma altında son olarak 9 Mart 2024'te Karagümrük maçında fileleri sarsan Umut, dün akşam da Kayserispor önünde ağları buldu. Abdullah Avcı döneminde kadroya giremeyen deneyimli forvet, Şenol Güneş'in gelişiyle geri döndü. 28 yaşındaki yıldız bu sezon ilk kez bir maçta kadroya alınıp süre aldı ve golünü attı. Umut golden sonra çok sevindi. Umut maç sonrası, "Kötü oynadık. Trabzonspor bu değil. Taraftarımız sayesinde çok iyi tepki gösterdik. Bir puanı bile hak etmedik" dedi.