Trabzonspor 3 puan peşinde! İşte Şenol Güneş'in Kayserispor maçı 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in üçüncü haftasının erteleme maçında bugün 20.00'de Kayserispor'u konuk edecek. Çıktığı ilk maçta Beşiktaş'tan puan alan Şenol Güneş, oyuncularına, "Çok iyi bir duruş sergilediniz ama kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu Kayserispor maçında başarın" dedi. Süper Lig'de 3 puanla 13'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor'un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

NWAKAEME KADRODA

Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle oynayamayan Nwakaeme'nin yanı sıra tercihen kadroya alınmayan Umut Bozok, Umut Güneş ve Barisic, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Bu isimler de forma bekliyor.

SAVIC'E MR

Karadeniz devinin Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi Stefan Savic, dün ağrıları olduğu gerekçesiyle MR'a girdi. 33 yaşındaki Karadağlı stoper bugün forma giyemeyebilir. Yeni transferlerden Batagov görev yapabilir.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Denswil, Batagov, Eren, Mendy, Okay, Bardhi, Ozan, Orsic, Draguş

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal, Baurabia, Mehmet, Morte, Ramazan, Cardoso