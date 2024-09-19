Hücum emri

Efsane isim Şenol Güneş'in göreve gelmesi ile umutları artan Trabzonspor, 80 dakika 10 kişi oynadığı Beşiktaş derbisinden puan çıkarmıştı. Geldiği günden beri 'dik futbol, agresif oyun' vurguları yapan tecrübeli hoca, Kayserispor maçında mutlak galibiyet bekliyor. "Trabzonspor savunma yapacaksa sahaya çıkmasın" diyerek futbol felsefesini özetleyen 72 yaşındaki hoca, futbolcularına geldiği günden bu yana hücum futbolunu aşılıyor. Güneş'in oyuncularına, "Büyük takımlar her zaman golü düşünmeli. Savunma yapmak Trabzonspor'a yakışmaz. Hücum oynamalıyız. Rakipler bizden çekinmeli, biz onlardan değil" dediği belirtildi.