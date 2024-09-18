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Haberler Trabzonspor

Efsane başkana veda günü

Başkanlığı döneminde Trabzonspor’a 13 kupa kazandıran efsane başkan Şamil Ekinci bugün İstanbul Levent’te son yolculuğuna uğurlanacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Efsane başkana veda günü

Hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane başkanlarından Şamil Ekinci bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Bordomavili kulüpte 5 yıl başkanlık görevini yürüten ve bu süre içerisinde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık kupası kazandıran Ekinci, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ekinci'nin cenazesi bugün öğle namazını müteakip İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile kabristanlığına defnedilecek. Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Şenol Güneş, Ekinci ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Doğan, "Efsane başkanımız Şamil Ekinci, tarihimizde silinmez izler bırakan devrimci bir liderdir. Onun başkanlığında kazanılan ilk şampiyonluk futbol kültürümüzün yeniden doğuşunun sembolü haline gelmiştir" dedi. Güneş de kulübün en parlak günlerinin mimarlarından Ekinci'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

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