Dik oyun coşkusu

Trabzonspor 10 kişi kaldığı Beşiktaş derbisinde oyun olarak istediğini çok yapamadı ama maçın başlangıcındaki temposu herkesi heyecanlandırdı. Yeni oyun anlayışında daha çok dikine pas ve sonuç odaklı bir futbol ortaya koymak isteyen Şenol Güneş, felsefesini "Trabzonspor savunma yapacaksa sahaya çıkmasın" diye özetledi. Bordo mavili hoca, futbolcularla yaptığı toplantıda da şu konuların üzerinde durdu:

Şenaol Güneş'in aşılamaya çalıştığı bu yeni oyun anlayışı taraftarları ve futbolcuları da fazlasıyla mutlu etti. Takımın sol beki Eren Elmalı, "Dik oyna, kazanmaya oyna" ifadeleriyle yeni oyun planından duyduğu mutluluğu dile getirirken, Batista Mendy de "Hocamızla çok şey değişti. Bu bize çok olumlu yansıdı" ifadelerini kullandı.

1- Trabzonspor her maçı kazanmak için sahaya çıkar, bu hiç değişmez

2- Trabzonspor hiçbir zaman rakibine göre oyun planı belirlemez

3- Her zaman daha fazla ileri, daha fazla dikine oynamalıyız

4- Rakipten asla çekinmek söz konusu olamaz, onlar çekinecek.

5- Biz büyük takımız, büyük takımlar taraftarına güzel futbol izlettirmeli

6- Herkes hata yapar ama önemli olan hataları tekrarlamamak

7- Kimsenin forması garanti değil, iyi oynayan devam eder; oynamayan üzülür