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Haberler Trabzonspor

Visca: Herkesten özür diliyorum

“İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Visca: Herkesten özür diliyorum

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın 13'üncü dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Edin Vişça, maçtan sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Takım arkadaşları ve teknik ekibin sakinleştirmeye çalıştığı Boşnak yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak özür diledi. Vişça, "Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla, sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır" ifadelerini kullandı.

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