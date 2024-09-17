Uğurcan duvarı

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, sezona çok iyi başladı. Süper Lig'de iki maçta gol yemeyen bordo-mavili ekibin kaptanı, Beşiktaş karşısında da olağanüstü performans gösterdi. 6 kurtarışa imza atan Uğurcan, bu sezon kalesine gelen 18 topun 17'sini çıkarttı. Yüzde 94.4'lük kurtarış oranı yakaladı. Ligde maç başına 5.66 top kurtardı. Ceza sahası içinden maç başına 3, ceza sahası dışından ise 2.66 kurtarışla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. En başarılı başlangıçlarından birini yapan yıldızın performansı teknik heyeti mutlu ediyor.