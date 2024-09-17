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Haberler Trabzonspor

Uğurcan duvarı

Süper Lig’de 18 şutun 17’sini çıkartan kaptan yüzde 94.4’lük kurtarma oranıyla şov yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Uğurcan duvarı

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, sezona çok iyi başladı. Süper Lig'de iki maçta gol yemeyen bordo-mavili ekibin kaptanı, Beşiktaş karşısında da olağanüstü performans gösterdi. 6 kurtarışa imza atan Uğurcan, bu sezon kalesine gelen 18 topun 17'sini çıkarttı. Yüzde 94.4'lük kurtarış oranı yakaladı. Ligde maç başına 5.66 top kurtardı. Ceza sahası içinden maç başına 3, ceza sahası dışından ise 2.66 kurtarışla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. En başarılı başlangıçlarından birini yapan yıldızın performansı teknik heyeti mutlu ediyor.

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