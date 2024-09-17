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Haberler Trabzonspor

Güneş fırtınası yükleniyor

Şenol Güneş 11 yıl sonra göreve geldiği bordo-mavililerde kısa sürede etkisini gösterdi. Beşiktaş karşısında hırslı oyunuyla dikkat çeken Fırtına, Kayserispor sınavıyla galibiyet serisi başlatmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Güneş fırtınası yükleniyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen Şenol Güneş, Beşiktaş derbisinde ilk sınavını verdi. Tecrübeli hoca, 11 yıl sonra döndüğü bordo-mavili ekipte daha ilk maçında önemli dokunuşlar yaptı. Oyuncuların hırsının dikkat çektiği mücadelede, uzun süre 10 kişi oynanmasına rağmen 1 puan alındı. Güneş'in kısa sürede gösterdiği bu etki, bordo-mavili camiayı gelecek adına umutlandırdı. Şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen taraftarların da Şenol Güneş'in gelişiyle coşkusu ve heyecanı tavan yaptı.

OYUNCULAR GALIBIYET SÖZÜ VERDI

İlk maçında etkisini gösteren 'Güneş'li Fırtına', gözünü perşembe günü oynanacak Kayserispor mücadelesine çevirdi. İlk 3 maçında galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, artık bu şanssızlığını kırmak istiyor. Erteleme maçında kazanarak seri başlatmayı hedefleyen Şenol Güneş, ardından Gaziantep deplasmanında bunu sürdürmeyi hedefliyor. Kayserispor sınavında tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Trabzonspor'da oyuncular da 3 puan sözü verdi.

KONDİSYON KAMPI!

Bordo-mavililer, Beşiktaş derbisinde maça çok tempolu başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda 10 kişi kalmanın da etkisiyle tempoyu ciddi şekilde kaybetti. Maçın ardından bu konuya vurgu yapan Şenol Güneş, "Hem fiziksel olarak hem de taktiksel anlamda takımı en iyi seviyeye getirmemiz gerekiyor. Trabzonspor 10 kişi kalsa dahi bu şekilde oynamamalı" ifadesini kullanmıştı. Güneş'in takıma bazı testler yaptırdığı ve oyuncuların fizik kondisyon seviyesini artırmak için özel antrenman programları uygulayacağı öğrenildi. Ancak bu hafta içerisinde erteleme maçı olması nedeniyle bu sürecin biraz daha uzayacağı da ifade edildi.

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