Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını söyledi. Doğan, "Geçen hafta itibarıyla onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibarıyla başladı. Futbol A.Ş. olarak ilk günden 2 milyar 550 milyon lira tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, Bankalar Birliği anlaşmasından bu ay itibarıyla çıkmış olacağız. Sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağız. Böylece şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

TRANSFER YAPACAĞIZ

Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in talep edeceği her oyuncuyu devre arasında takıma katacaklarını, şampiyonluk yarışında olmak için tüm adımları kararlılıkla atacaklarını belirtti. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Kısa süre içerisinde şampiyonluk yarışına ortak olacağına yüzde yüz inanıyorum. Hocamızın gelişi sonrası transfer süresinin çok az kalması nedeniyle bazı takviyeleri devre arasında yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda hocamızın talep edeceği her oyuncuyu devre arasında takıma katacağız. Şampiyonluk yarışında olmamız için gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız.

3 MİLYAR GELECEK

İstanbul'daki Kartal arazisinin 30 yıllık nitelikli irtifak hakkı geçen ay itibarıyla hisseleri borsada işlem gören şirketimiz tarafından devralınmıştı. Alınan bu devirle birlikte Kartal Tesisleri üzerinde yapmayı planladığımız projeler için önemli bir aşamayı da geride bıraktık. Proje ile 3 milyar liranın üzerinde bir gelir yaratmayı hedefliyoruz. Kartal arazisi dışında, büyük bir gayrimenkul projesinde de önemli bir mesafe aldık. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde, Trabzonspor borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle ve elde ettiği karlarla konuşulan bir kulüp haline gelecek.

KRİTERLERİ GEÇECEĞİ

Çok önemli gelir kalemleri oluşturacağımız bu projelerle birlikte ekonomik tablomuzu sağlam bir hale getirmek istiyoruz. Uzun yıllar sonra öz kaynaklarını pozitife döndüren şirketimiz, yeni sermaye yapısı ile bu pozitif tutarını oldukça yükseltecektir. Yapacağımız yeni hamlelerle birlikte, artık teknik iflastan çıkmış, gelir-borç rasyolarını düzeltmiş ve UEFA'nın mali kriterleri arasında önemli bir hale gelen 'pozitif öz kaynak' kuralı gibi birçok kriter bizim için sorun olmaktan çıkacaktır.