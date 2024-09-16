Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş derbisindeki beraberliği değerlendirdi. Güneş, "Kazanmak için sahaya çıkan takım, uzun süre kendi sahasında kalıyorsa ve hiçbir parametrede öne çıkamıyorsa... Uğurcan çok iyiydi. Savunmada iyiyiz ama adam kaçırmada sıkıntımız var. 10 kişi bir takım da atak yapabilir. 12. adam taraftarımız da devreye girdi. Oyuncular yürekten oynadı. Buna rağmen 1 puan almak iyidir diyebiliriz ama teselli olur. Buraya gelen insanları mahcup etme hakkımız yok" dedi.

HAKEMLER BİLMİYOR

DENEYIMLI hoca, "Dünyanın her yerinde taraftar, takımların sahibidir. Maçın başındaki o koreografi, bir Trabzonlu olarak beni borçlu hissettiriyor. Ben buralıyım, ben de taraftarım. Takım, taraftarın gerçek desteğini görüyor. Trabzon'un DNA'sında futbola ilgi var. Bazen bu ilgi sevdiğini boğabiliyor. Bunu düzeltirsek iyi olacak" diye yorumladı. Deneyimli hoca, "Cihan'ın sakatlığını doktor takip ediyor. Bir değişiklik hakkımız daha oldu. Hakemler de bilmiyor kuralları. Oyunu yönetmek, açıklanan kararları iyi bilmek lazım" bilgisini verdi.

Trabzon'da 6. değişiklik

DERBIDE bir kez daha yeni kural olarak uygulanan 6. değişiklik yaşandı. Trabzonspor'da Cihan Çanak'ın başına aldığı darbeyle sarsıntı geçirmesi sonrası 6. değişiklik hakkı tanındı. Önceki gün Galatasaray- Çaykur Rizespor maçında yaşanan durumun aynısı Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesinde de gerçekleşti. Şenol Güneş de bu sakatlık sonrası 6. değişikliğini Cihan Çanak- Ozan Tufan olarak yaptı.

2717 gün sonra mutluluk

TRABZONSPOR'UN Beşiktaş ile 1-1 kaldığı maçta bordo-mavililerin golünü atan Okay Yokuşlu bugün ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarlarından övgüler aldı. Bordo- mavililerin İngiliz ekibi West Bromwich'den kadrosuna kattığı Okay Yokuşlu, sahada mükemmel bir performans sergilemesinin yanı sıra attığı mükemmel golle Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, bordomavili formayla iç sahada 2717 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Takım olarak savaştık

Zor bir maç olduğunu söyleyen Okay Yokuşlu "Bugünü böyle hayal etmemiştik. İlk 10 dakika istediğimiz baskıyı ortaya koyduk. İştahımız yerindeydi. Maalesef çok erken kırmızı karttan sonra maçın seyri değişti. Bugünün önemli tarafı takım olarak savaşmamız" dedi.

Masuaku'ya tartışmalı sarı

DEV derbide 14. dakikada Masuaku'nun Enis Bardhi'nin ayak bileğine sert bir şekilde basmasına hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. Kırmızı kart bekleyen Trabzonspor'da Şenol Güneş ve futbolcular itiraz etti, tepki gösterdi. Tribünlerde de sarı kart kararına tepki vardı. Bord-mavililer, Visca'nın kırmızısını anımsatarak Arthur Masuaku'ya da kırmızı bekledi.

Penaltı tepkisi

BEŞIKTAŞ'TA ilk yarıda penaltı beklentisi vardı. Ceza sahası içinde Savic'in Immobile'yi düşürmesiyle gözler Ali Şansalan'a çevrildi. Penaltı çıkmayınca tepki oluştu.

Banza sakatlanıp çıktı

BORDO-MAVILI takımın yeni transferi Simon Banza, dünkü mücadelede çalışkan görüntüsü ve istekli tavrıyla beğeni topladı. Takımı 10 kişi kaldıktan sonra adeta iki kişilik oynayan Banza, sakatlanıp oyundan çıktı. 28 yaşındaki forvet 80'de yerini Cham'a bıraktı.

11 kişi gibi oynadılar

BEŞIKTAŞ'IN Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, "Rakibimiz 10 kişi kaldı ama taraftarlar, onlara destek oldu ve 11. kişi gibi davrandılar. Daha hızlı oynamalıydık. Pozisyon bulduk ikinci yarı ama atamadık" ifadelerini kullandı