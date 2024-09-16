Edin Visca'dan Trabzonspor - Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart ile ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı misafir etti. Bordo mavililerde Edin Visca'nın Rafa Silva'ya müdahelesi sebebiyle VAR'a giden Ali Şansalan, pozisyonu inceleyip kırmızı karta karar kılmıştı. Kırmızı kart sonucundan maça 13. dakikadan itibaren 10 kişi devam eden Trabzonspor, Beşiktaş'ın hücum hattına karşı mükemmel bir direnç göstermiş, özellikle Uğurcan'ın kurtarışları ile 1 puanı kurtarmayı başarmıştı.

Maçın kaderini değiştiren o kartla ilgili Edin Visca, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Öncelikle Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta, talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum.