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Haberler Trabzonspor

"Beşiktaş forması giyseydi"

“Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş’tan yana kullandı. Böyle bir şey ilk kez burada yaşandı. Hakemin yaptığı tek eksik vardı. Bence sahaya Beşiktaş formasıyla çıksaydı”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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"Beşiktaş forması giyseydi"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Ali Şansalan'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi. Karşılaşma sonrası konuşan Ertuğrul Doğan, "90 dakikaya yakın neredeyse 10 kişi oynadık. Kırmızı kart haklı karardı. VAR'ın devreye girmesi normal. Ama VAR niyeyse bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı" dedi.

HAKEM GÖLGE DÜŞÜRDÜ

"Anlamak çok zor. Böyle bir şey uzun zaman sonra ilk kez burada yaşandı" diyen Başkan şöyle devam etti: Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. Şunu da söyleyeyim. Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu.

TFF İLE GÖRÜŞECEĞİM

Başkan Ertuğrul Doğan, taraftara teşekkür etti: "Bizim taraftarımız güzel futbolu güzel karşıladı. Eski coşkusunu gösterdi. İnşallah bundan sonra taraftarımızla bütünleşerek daha güzel günler göreceğiz. Şenol hocamızın tecrübesi belli. Bizim kendisine güvenimiz tam. Biraz daha zaman geçtikçe hem hocamızın hem oynucularımızın taraftarımızla bütünleşerek daha farklı sonuçlar alacağına inanıyorum. Hakemler için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğim. Kendisinin iyi niyetinden şüphemiz yok."

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