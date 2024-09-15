Fırtına mevsimi

EFSANE HOCANIN BEŞİNCİ DÖNEMİ

KARADENIZ devinde sezon başından itibaren beklenen teknik adam değişikliği Beşiktaş derbisi öncesi gerçekleşti. Önce Abdullah Avcı ardından ise tek maçlığına göreve getirilen İhsan Derelioğlu'nun yerine efsane teknik adam Şenol Güneş getirildi. Tecrübeli teknik adam ilk iş olarak camiayı kenetledi

GÜNEŞ'TEN ÖZEL DOKUNUŞLAR

GÜNEŞ göreve başlar başlamaz ilk olarak yanına eski Trabzonsporlu Hüseyin Çimşir'i aldı. Ardından ise milli takıma gitmeyen ve Trabzon'da kalan tüm oyunculara özel dokunuşlar gerçekleştirdi. Özellikle Cham ve Ozan Tufan gibi isimlerin, fiziksel anlamdaki olumlu değişimleri dikkat çekti.

DİK OYUN, SONUÇ ODAKLI FUTBOL

ŞENOL Güneş işe takımın oyun planında radikal değişiklikler yaparak başladı. Avcı döneminde oynanan pas oyununu bir kenara koyan tecrübeli hoca, "Serbest oyunda yokuz. Daha fazla dikine pas çalışacağız" diyerek, oyun planını netleştirdi. Güneş antrenmanlarda takımı daha çok sonuç odaklı çalıştırdı.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

YAŞANAN teknik adam değişikliği sonrası taraftarlar da birbiri üzerine takıma destek açıklaması yaptı. Gerek sosyal medyada gerekse havalimanına gelen taraftarlar daha sonra imza törenine de katılarak Şenol Güneş'e Beşiktaş derbisi öncesi destek mesajlarını güçlü bir şekilde seslendirdiler.

SAKATLARDAN GÜZEL HABERLER

DERBI öncesi sakatlığı bulunan 4 futbolcunun üçünden güzel haberler geldi. Vişça sakatlığını tamamen atlatırken, milli takıma sakat giden Denswil ve Savic için kulüp özel ricada bulundu ve bu oyuncular ülkelerinin milli takımında sakatlıkları nedeniyle riske edilmedi. Sadece Nwakaeme tam anlamıyla takımla çalışmadı.

İKİ YENİ TRANSFER İMZAYI ATTI

TRANSFER döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor'da derbi öncesi iki yeni transferde takıma katıldı. Banza ile Serdar Saatçi, ilk kez bu maçta forma giyme şansını yakalayacaklar. İki oyuncu da Beşiktaş karşılaşması öncesi yaptıkları açıklamalarda 'forma giymeye hazırız' dediler

FORVETTE KRİTİK TERCİH YAPACAK

BEŞIKTAŞ maçı öncesi en kritik tercih forvet konusunda yapılacak. Şenol Güneş sakatlığı bulunan Enis Destan'ın yokluğunda ya yeni transfer Banza'ya görev verecek ya da Draguş'a. Ancak Güneş, Abdullah Avcı döneminde neredeyse takımdan ayrılacak olan Umut Bozok ile de özel olarak ilgilendi

YÖNETİMDEN BÜYÜK BİR DESTEK

TRABZONSPOR yönetimi ortak karar ile takımın başına getirilen Şenol Güneş'e tam destek veriyor. Ayrıca yönetim kurulu Beşiktaş derbisi öncesi tecrübeli teknik adamın oyuncuları ekstra motive etmesine destek vermek amacıyla bir özel prim vermeyi de planlıyor. Bu durum maç öncesi açıklanabilir.

YENİ SAYFA AÇTIK MESAJI VERİLDİ

GÜNEŞ, Beşiktaş derbisi öncesi hem camiaya, hem de oyunculara yeni bir başlangıç mesajını sıklıkla verdi. Bunu da desteklemek amacıyla genellikle sezon başlarında alışılan malzemeci, sağlık ekibi, teknik personel ve futbolcuların katıldığı toplu fotoğraf çekildi ve herkese yeni bir sayfa açıldığı mesajı vurgulandı

MESAJLARI OLUMLU YANIT BULDU

DERBI öncesi yüksek motivasyon vurgusu yapan teknik direktör Şenol Güneş'in bu çağrısı yanıt buldu. Takımın eski oyuncuları, teknik direktörleri, yöneticileri ve taraftarları birçok açıklama yaptı. Ancak en önemli karşılık taraftardan geldi ve satışa sunulan biletlerin tamamı çok kısa bir süre içinde tüketildi. Tribünde müthiş bir taraftar desteği olacak