Batista Mendy'den Beşiktaş maçı sonrası açıklama!

Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmayı 10 kişi gösterdiği direnç ile berabere sonlandırmayı başardı. Maç sonrası bordo mavililerin yıldız oyuncusu Mendy açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"Maça iyi başladık. Başlangıçta karakter gösterdik. Ama kırmızı karttan sonra işler karmaşıklaştı bizim için."

"ŞENOL GÜNEŞ GELDİKTEN SONRA NELER DEĞİŞTİ?"

"Kesinlikle değişiklikler oldu. Yeni hocanız oluyor, ona adapte olmanız gerekiyor. Daha iyi adapte olsaydık, belki değişiklikler olabilirdi bugün bizim açımızdan."