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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor Şenol Güneş'in sözleşmesinin detaylarını açıkladı

Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. İşte Şenol Güneş'in sözleşmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 12:32
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Trabzonspor Şenol Güneş'in sözleşmesinin detaylarını açıkladı

Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre:

Sayın Güneş'e:

2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir." denildi.

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