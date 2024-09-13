Trabzonspor Şenol Güneş'in sözleşmesinin detaylarını açıkladı

Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre:

Sayın Güneş'e:

2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir." denildi.