Serdar'a destek

Yeni transfer Serdar Saatçı, açıklamalarıyla dikkat çekti. Takım arkadaşı Cihan'ın, 'Beşiktaş'a gol atmak istiyorum' açıklamasına, 'İnşallah' diyen 21 yaşındaki oyuncu, "Daha önce Beşiktaş'taydım, şimdi ise daha büyük bir takıma geldim" şeklindeki açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Bordo-mavili taraftarlar Serdar'ın takıma bağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Beşiktaşlı taraftarlar ise Serdar'a tepki gösterdi.

ÇİFT ANTRENMAN MEMNUN EDİYOR

ŞEnol Güneş'in takıma dokunuşları kısa sürede hissedildi. Tecrübeli teknik adam, göreve başladığı günden bu yana oyuncuların fiziksel durumunu yukarı çekmek için zaman zaman çift antrenman koyarken futbolcular bu durumdan şikayetçi olmadı. Aksine oyuncular Güneş'in antrenman metotlarından memnun kaldı.

OYUNCULAR KAYNAŞTI VERİMLİLİK YÜKSELDİ

BORDO-mavililerde oyuncuların kaynaşması da Şenol Güneş döneminde daha yukarı çekildi. Bu durum antrenman verimliliğinin artmasını sağladı. Deneyimli teknik adam Beşiktaş maçından alınacak bir galibiyetle işleri daha da rayına oturtmayı hedefliyor. Güneş, 5. dönemine 3 puanla başlamaktan başka bir şey düşünmüyor.