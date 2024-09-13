"Beşiktaş'ı yeneceğiz"

Trabzonspor'da futbolcular Beşiktaş maçıyla yatıp kalkıyor. Abdullah Avcı ile yolların ayrılması ve Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesi sonrası bordo-mavili takımda adeta yeni sayfa açıldı. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan forvet Umut Bozok, Güneş'ten formayı alıp kendini göstermeyi hedeflerken yeni transfer Muhammed Cham da bordo-mavili formayla ilk kez 11'de olmak ve takıma katkı sağlamak istiyor. Avcı döneminde genellikle stoper oynayan Mendy de derbide asıl görev alanı olan ön liberoda forma giymeyi arzuluyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu maç öncesi kararını bekleyen oyuncular antrenmanlarda oldukça istekli çalışırken Beşiktaş'ı yenip üzerlerindeki karabulutları dağıtmayı hedefliyorlar. Takımın tecrübelisi Umut Bozok'un derbinin önemini arkadaşlarına anlatarak, "Bu maçı hem bizim hem de camiamız için mutlaka kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

İLKLERİN PEŞİNDE

Şenol Güneş yönetiminde ilk sınavına Beşiktaş karşısında çıkacak bordo- mavililer, bu karşılaşmada ilkleri başarmak istiyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı iki maçtan da golsüz beraberlikle ayrılan Fırtına, ağları sarsarsa ilk kez gol sevinci yaşayacak. Bordo-mavililer, ayrıca ilk 3 puanını derbide almayı hedefliyor. Beşiktaş'a 2 maçtır kaybeden Trabzonspor seriyi de bitirmek istiyor.

GÖZLER UĞURCAN'DA

Fırtına'da sezona iyi giren Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşısında yine önemli kozlardan olacak. Kurtarışlarıyla dikkat çeken ve bu sezon çıktığ 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven, derbide de bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Beşiktaş'a karşı daha önce 13 kez bordo-mavili formayı giyen Uğurcan 2 maçta kaleyi kapattı. 5 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 3 maçı kaybetti.

KÜÇÜKTAKA EKİPTE

Şenol Güneş bir yandan hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçına hazırlanırken bir yandan da teknik ekibini oluşturmaya devam ediyor. Son olarak kaleci antrenörü Atilla Küçüktaka, Güneş'in ekibine katıldı. Beşiktaş maçı öncesi antrenmanda yer alan Küçüktaka daha önce Altınordu'da görev alıyordu. Güneş, daha önce Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek'i ekibine almıştı.

TARAFTAR ALINMIYOR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında konuk takımın taraftarlarının durumu merak ediliyordu. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararına göre, siyah-beyazlı taraftarların mücadeleye alınmaması uygun görüldü. Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.

BU ÜÇLÜ AYRILMAZ!

Fransa'da doğup büyüyen Umut Bozok ve Batista Mendy ile uzun yıllar Fransa'da oynayan Muhammed Cham'ın, aynı dili konuşmaları bir avantaj olarak görülüyor. Özellikle yeni transfer Cham'ın uyum sorununu atlatmasında Umut ve Mendy'in büyük etkisi olduğu belirtildi. Futbolcular antrenmanların yanı sıra özel hayatlarında da sık sık bir araya geliyorlar.

EREN MUTLU ETTİ

A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta sol bekte görev yapan Eren Elmalı'nın performansı çok beğenildi. Bordo- mavili teknik heyet, oyuncunun durumundan mutlu oldu. Eren dönüşte özel olarak tebrik edildi.

POTADA İKİ TAKVİYE

TBL'YE yükselen Trabzonspor Basketbol takımı iki oyuncuyu daha Trabzon'a getirdi. Geçtiğimiz yılı Astana'da VTB Ligi'nde geçiren 26 yaşındaki pivot Jordan Skipper-Brown ve Gökhan Yazıcıoğlu kadroya katıldı.