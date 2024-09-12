"Orban ile görüştük"

İşte başkanın transferlerle ilgili sözlerinin satır başları: "Şenol hoca gelmeden önce Serdar ve Banza ile anlaşmıştık. Bilgi verdik.

Genç futbolcuları işin içine kattık bu sezon. Aldığımız gençlerden ileride ciddi para kazanacağımızı düşünüyorum.

Herkesin kendi sistemi ve görüşü farklı. Hocamızın bizden bir transfer talebi olursa gerçekleştirmek için çalışacağız. Yerine getireceğiz. Her hocanın yoğurt yiyişi farklıdır.

Hocamız şu anda gelen oyuncuları izliyor. Birçok futbolcuyu daha canlı görmedi.

Gift Orban görüştüğümüz, takip edilen oyuncu. Hem kendisiyle hem de kulübü Lyon ile görüştük. Oyuncunun transferi ile ilgili sorun yaşamayız. Hocamızdan istek gelirse hamle yaparız.

BANZA'DAN BEKLENTİMİZ BÜYÜK

Paul Onuachu ile hala istiyoruz. Ancak kulübü Southampton kulübü 15 milyon euro talep ediyor. Kulübümüzün rekoru olan 8 milyon euro önerdik. Ama olmadı. 30 yaşındaki oyuncuya bu paralar verilmez. 20 yaşında olsa öderdik çünkü bir beklentimiz olurdu. Son iki gün. Bekleyip göreceğiz.

Simon Banza izleme ekibinin takip ettiği oyuncuydu. Sıcakkanlı bir futbolcu. Banza ile geçen hafta İstanbul'da görüştük ve hemen anlaştık. Bizim çok ciddi bir beklentimiz var ama yanına ikinci bir forvet almayı hedefliyoruz. Bir an önce gelip başlamak istiyor.

Transferde erken davranmadık, izleme ekibimiz bu oyuncuları 6 aydır izliyordu. Abdullah Avcı ve ekibinin ilettiği tüm oyuncuları getirdik, Onuachu hariç.

Gündemde olan Lescano beğenilen bir oyuncu, takip ediyoruz. Ancak şu anda yabancı kontenjanı dolu.

OY BİRLİĞİ İLE GÜNEŞ

Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş kararı ile ilgili açıklama yaptı: Şenol Güneş bizim efsanemiz. Hocamız Trabzonspor'da hocalık yapmak istediğini açık açık belirtti. İyi geçeceğini düşünüyoruz. Yönetim kurulu olarak oy birliği ile bu kararı aldık. Trabzonspor'un yapması gereken takımına, oyuncularına sahip çıkmak. Şenol Hoca dün taraftara üçlü çektirdi, ben beklemiyordum. Heyecanı çok yüksek. Fatih Tekke de Şenol Güneş de hem Türk futbolunun hem de Trabzonspor'un çok önemli değerleri. Yönetimde iki isme de karşı çıkan olmadı, siyasi baskı zaten olmadı, olamaz da. Olsaydı ters teperdi."

BİR GÜN TEKKE GELECEK

Seyircimiz güzel futbol, başarılı sonuçlar istiyor. Sayın Abdullah Avcı da memnun değildi, biz de değildik. Yollarımızı ayırdık ve tercihimizi tecrübeden yana yapıp Şenol Güneş'i getirdik. Bundan başka bir şey yok. Ben bir Fatih Tekke hayranıyım, bana göre Türk futbolunun en büyük golcüsüdür. Bir gün yollar kesişecek elbet."

DERBİNİN HOCA İÇİN HİKAYESİ YOK

Beşiktaş maçının Şenol hoca açısından bir hikayesi yok, profesyonel olarak orada şampiyonluk yaşadı, o kadar. İlk maç Beşiktaş, kısmet Beşiktaşmış. Beşiktaş bizim dost kulübümüz, çok değerli bir başkanı var. Kendilerini güzel misafir edeceğiz."

YÖNETİCİLER ÇOK DİKKATLİ DAVRANMALI

Yöneticiler söylemlerinde daha dikkatli olmak zorunda. Böyle bir dönemde böyle bir söyleme gerek yok. Böyle söylemler olunca cevap geliyor, bizim kimseyle bir işimiz yok. Biri bir şey söylerse o polemiği yaşarız. Bize dokunmazsan bir problem olmaz ama dokunursan her şey olabilir."

FEDERASYON REDDETTİ

"Bizimle beraber Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yabancı sınırı konusunda bir yenileme talebi oldu ama TFF bu talebi uygun görmedi ve reddetti. Şu anda bir değişiklik söz konusu değil."

GOMEZ FARKLI BİR PSİKOLOJİ

"Maxi Gomez'in farklı bir psikolojik durumu var, bildiğim kadarıyla da hala kulüpsüz. Bizden gittiği takımda 0 gol 0 asist yaptı. Menajeri ile beraber 3.5 milyon euro maliyeti var, kulüp bundan çıkmak zorundaydı. Bardhi ise sevdiğimiz, iyi bir oyuncu. Onunla ilgili bir durum yok."

EKONOMİYİ DÜZELTMELİYİZ

"Tabii daha iyi oyuncular olabilirdi ama bizim gelirlerimiz belli. Stadımızdan zarar ediyoruz biz, rakiplerimiz bir maçta 80-90 milyon TL kazanıyor. Mağazalardaki ürünlerimiz pahalı geliyor olabilir taraftarlarımıza ama rakiplerimiz 2-3 katı fiyat politikasına sahip ve satıyorlar da yani. Bir şey demiyorum tabii ki. Trabzonspor'un 1 TL geliri yok. Önce ekonomiyi düzeltmek lazım."

DEĞİŞİM GEREKİYOR

"Avrupa'da son yıllarda bir başarısızlığımız söz konusu, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunu bu sene yapamadık, mahcubuz. Bu değişimi sağlanması lazım, biz değişimi sağlamaya talibiz."

ŞOTA OLMADI

"Şota Arveladze işi olmadı. Sportif direktörlük hocamızın veya yönetimimizin gündeminde değil. Kapalı değilim. Kulübün faydasına olan her şeye açığım."

BİZİMLE İLGİLİ ŞAKA YAPMAYIN

Ertuğrul Doğan: "Herkesin oyuncusunun, taraftarının yaptığı harekete dikkat etmesi gerek. Trabzon'da en güzel misafirliği de görebilirsin, hayatının en sıkıntılı anlarını da yaşayabilirsin. Trabzonspor ile alakalı konuşmayın, şaka yapmayın, işinize bakın. Biz yapı olarak, şehir olarak bunları kaldırabilen bir yapıya sahip değiliz. Bu şehre gelip, bazı şeyleri yapıp 'Ahh ne oldu!' demek çok dürüstçe gelmiyor."

CLERMONT'A İHTAR ÇEKTİK

Cham'ın kulübü Clermont, oyuncu için her şeye izin verdikten sonra başka bir kulüpten iki katı teklif aldıklarını söyleyip oyuncuyu göndermeyeceklerini iletti. Biz de bunu kabul edemeyeceğimizi söyleyip Clermont'a ihtar çektik. Baktılar, bir şey çıkaramayacaklarını anladıkları için izin verdiler. Cham biraz geç geldi ama onu da 12 milyon euro verip erken alabilirdik, 4 milyon euro'ya aldık."

10 TRANSFERİ AZ GÖRÜYORLAR

Rakiplerimiz çok önemli oyuncuları çok önemli paralar vererek alıyor. Artık 10 transfer yapsan da taraftar az görüyor. Transferin son günü, hala herkes 'Neyi alayım?' diye dolaşıyor."

RAKİPLERİMİZ ÇOK HARCADI

"Ben de 20 milyon euro'ya oyuncu alırım ama bizim öyle bir bütçemiz yok. Rakiplerimiz 2 oyuncuya bizim toplam kadromuz kadar maaş veriyor. Kendi parana göre oyuncu alacaksın."

OSIMHEN BİZE ÖNERİLDİ

"Galatasaray'a giden Osimhen bize de önerildi. Bizim bu rakamlarla bir şey yapmamız söz konusu değildi ve bu nedenle bu transferi yapamadık."

SAHADA BAŞARILI DEĞİLİZ

"Biz sahada başarılı olduğumuzu düşünmüyoruz. Sahadan yana şanslı bir başkan değilim. Hatalarımız vardır ama en büyük faktör ekonomidir. Türkiye'nin en büyük sponsorluklarını yaptık, ben bulduğum parayı harcasaydım Trabzonspor'un borcu 10 milyar TL'yi geçecekti."

TREZEGUET GİTMEK İSTEDİ

"Trezeguet değerli bir oyuncu. Trabzon'da kalmak istemedi. Mutlu olmadığını söyledi, kiralamak durumunda kaldık. Hem de bir şekilde buraya gelmiş ama kalmak istemiyor. Burada tutmanın da manası yok. Hem performans alamayacaksın hem de maaş vereceksin. Satabileceğimizi de planladık."

ESKİ TFF ADALETİ SAĞLAYAMADI

"Eski TFF yönetimi adaleti sağlayamadı. Bize konuşulan şeyler, diğer takımlara farklı konuşuluyordu. Sadece bizim değil, diğer takımların da mağduriyeti vardı. Hiçbir takım memnun değildi. Zaten 4 büyüklerin açıklamaları ortada. İbrahim Bey, dürüst bir şekilde yönetir ama iş nereye gider bilemem. Bizim Trabzon'dan tanıdığımız, bildiğimiz bir kardeşimiz. Dediğini yapar, demediğini yapmaz."

HEDEFİMİZ ZİRVEDİR

"Trabzonspor'un hedefi her zaman zirve oralarda olmak istiyoruz. Şenol hocamızla konuştuğumuz şu zirve yarışı içinde bir şekilde olacağız. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Ben bu borcu kontrol altına almak istiyorum dedim ve geldim. Önümüzdeki aydan itibaren önemli hamleler geliyor. Hedefimiz önümüzdeki yıl borcu konuşmadığımız bir yıl olsun istiyoruz."