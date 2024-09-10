Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcının açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İŞTE O SÖZLER...

"TÜM TÜRK ULUSUNUN BAŞI SAĞ OLSUN"

Üzücü bir gündeyiz. Uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olaylarından ötürü evlatlarımızı kaybediyoruz. Dün aldığımız bir habere göre, benim baba memleketim Sürmene'den Ömer Fatih Ayar kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun. Üzgünüz. Kızgınız. Bir an evvel bu olayların bitmesi ve huzur içinde bir Türkiye istiyoruz.

"TARAFTARLARA BU SICAK ORTAK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM."

Heyecanım var. Sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Müzeden almışlar kaleci kazağını. Yine bir Beşiktaş maçıyla, Fenerbahçe'nin sahasında futbolu bırakmıştım. Futbol hayatımın son dönemlerinde çok uzak kaldığım bir büyük takımın, doğduğum büyüdüğüm heyecanla coşkuyla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana, yönetime, taraftarlara bu sıcak ortak için teşekkür ediyorum.

"İMZAYI BOŞ MUKAVELEYE ATTIK"

Hep Trabzon'da halkın içinde oldum. Başkanın projesini duyunca heyecanlandım. Kulübün ekonomik bütçesinden, sportif başarısında, toplumdaki durumundan çok sitayişle bahsetti. Olağanüstü bir heyecanı ve isteği var. Sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de buraya geldim. İmzayı bugün attık, bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı boş mukaveleye attık. İmzayı sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağım. İmzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir. Önemli olan ruhla gönülle burayı yaşamaktır. Bundan endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı, yarışmayı göreceğiz. Zorluklarımız var. İlk aşamada tehir maçıyla birlikte 3 maçımız var. Beşiktaş, Kayserispor ve Gaziantep maçları. Milli takım oyuncuları perşembe günü tamamlıyor. Arkasından 1 ay çalışacağız. Devreye kadar herkesin beğeneceği bir takım yaratıp iyi sonuçlar almak zorundayız. Yoksa başkan heyecanını kaybeder diye korkuyoruz. İyi sonuçlar almak zorundayız.

Camia bir bütündür. Bu bütün olan camiada yönetimler, teknik heyetler, futbolcular, taraftarlar, medya hepsi önemlidir. Bizi biz yapan, Trabzonspor'un 66'da başlayan 67'de kurulan ve bugünlere gelen bir camianın sadece sportif bir olay yaptığını düşünmüyorum. Ekonomik ve sosyal olarak şehrimize katkı yapmasını istiyoruz. Yeni gençlerimizi de üretip geliştirip yarıştırmak istiyoruz. İhtiyaç duyduğumuz zaman dışarıdan oyuncu alacağımızı başkanımız söyledi. Trabzonspor, Trabzon'dan doğdu ama artık buraya sığmıyor, Türkiye'ye, Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya her yere ulaşıyor. Büyük bir kulüp havası var. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Şunun sözünü veriyorum, burada olmaktan dolayı mutluyum. Çok başarılar çok başarısızlıklar gördüm. Başarıları sizle paylaşarak gurur duymak istiyorum. Zaman zaman tahta giydik, taş giydik ama gönüllere girmek çok önemli. Gönüllerinizde olduğumu, gönlümde olduğunuzu bilin. Sizler adına oynayan oyunculara destek olarak başarılı olalım. Allah yolumuzu açık etsin.