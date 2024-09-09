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Transferde karar zamanı
Karadeniz devinde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 13 Eylül tarihine kadar merkez orta saha ve kanat bölgesine birer takviye yapmak isteyen Trabzonspor, teklif götürdüğü isimlerin kulüplerinden gelecek yanıta göre hareket edecek. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing için resmi kiralama teklifi yapan Trabzonspor, cevap bekliyor.
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