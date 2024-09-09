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Transferde karar zamanı

Karadeniz devinde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 13 Eylül tarihine kadar merkez orta saha ve kanat bölgesine birer takviye yapmak isteyen Trabzonspor, teklif götürdüğü isimlerin kulüplerinden gelecek yanıta göre hareket edecek. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing için resmi kiralama teklifi yapan Trabzonspor, cevap bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Transferde karar zamanı
Karadeniz devinde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 13 Eylül tarihine kadar merkez orta saha ve kanat bölgesine birer takviye yapmak isteyen Trabzonspor, teklif götürdüğü isimlerin kulüplerinden gelecek yanıta göre hareket edecek. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing için resmi kiralama teklifi yapan Trabzonspor, cevap bekliyor. İngiliz ekibinin Trabzonspor'un teklifine hafta başında cevap vereceği ifade edildi. Ancak Billing'in henüz net kararını veremediği kaydediliyor. Arjantinli futbolcu Alan Lescano içinse Argentinos Juniors kulübüne resmi teklif yapan Fırtına, 22 yaşındaki oyuncuyu getirmek adına yoğun uğraşlarını sürdürüyor. Arjantin ekibinin bonservis beklentisinin 5 milyon euronun üzerinde olduğu belirtildi.
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