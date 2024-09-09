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Kontenjan dolu
Trabzonspor'un kadrosunda şu anda 15 yabancı bulunuyor. Kadroda 14 yabancı olması gerekiyor. Bordo mavililer orta saha ve kanat forvet hamlelerini yapabilmek için şu anki kadrodan en az 2 ya da 3 isimle yollarını ayırmak zorunda. İşte Trabzonspor'un kadrosundaki sözleşmeli yabancılar: Denswill, Savic, Batagov, Barisic, Malheiro, Mendy, Lundstram, Bardhi, Teklic, Orsic, Nwakaeme, Visca, Banza, Dragus, Cham.
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