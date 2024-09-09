Güneş kanunları

Bordo mavili takıma 11 yıl sonra geri dönen teknik direktör Şenol Güneş, göreve başlar başlamaz birçok alanda değişiklikler yapmaya başladı. Trabzonspor'un teknik patronu, başarı için gerekli gördüğü kuralları ilk günden hayata geçirdi. Takımda arkadaşlık bağlarını ve camiadaki bütünlüğü sağlamak adına adımlar atan Güneş, tesislerde ciddiyetsizlik istemediğini söyledi. Futbolcularına "Hak eden, isteyen formayı giyecek" diyen Şenol Güneş, personelin çalışma alanlarında da değişiklik yaptı.

ANALİZLER YAPTIRDI

Milli takım arasında özellikle oyuncuların geçmiş sakatlık ve performans verilerini inceleyen başarılı hocanın eksiği olan oyuncularına özel program verdiği öğrenildi. Futbolcuların fiziksel verilerini daha da iyileştirmek isteyen Şenol Güneş; çok koşan, temaslı ve dikine oynayan bir takım kimliği ortaya çıkarmayı hedefliyor. Güneş, ayrıca takımın geride kalan maçlardaki performansını da analiz ettirerek, oyunculara çeşitli testler yaptırdı ve fiziksel durumlarını ölçtürdü.