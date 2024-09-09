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Gözler TFF'de
Trabzonspor Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kontenjanında bir değişiklik yapmaması nedeniyle şu anda takımdan birilerininedeniyle şu anda takımdan birilerini göndermek zorunda. Bordo mavililer bu aşamada yabancı transferi yapabilmek için ya TFF tarafından kontenjanın artırılmasını bekleyecek ya da mecburen takımdan birilerini gönderecek.
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