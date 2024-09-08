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Futbolcu partlatma uzmanı

Geçmişte takım performansına yaptığı katkıların yanı sıra kariyerinde ciddi bir düşüş içerisinde olan oyuncuları yeniden parlatması ile tanınan Şenol Güneş'in Trabzonspor'da da bunu yapması bekleniyor. Fırtına'daki son döneminde Burak Yılmaz, Jaja, Umut Bulut, Engin Baytar ve Selçuk İnan gibi isimleri yeniden futbola kazandıran tecrübeli hocanın, şimdi Draguş, Lundstram, Ozan, Okay, Mendy ve Barisic'in performansına olumlu etkiler yapması bekleniyor. Ayrıca takımdaki genç oyuncuların potansiyelleri de öne çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Futbolcu partlatma uzmanı
Geçmişte takım performansına yaptığı katkıların yanı sıra kariyerinde ciddi bir düşüş içerisinde olan oyuncuları yeniden parlatması ile tanınan Şenol Güneş'in Trabzonspor'da da bunu yapması bekleniyor. Fırtına'daki son döneminde Burak Yılmaz, Jaja, Umut Bulut, Engin Baytar ve Selçuk İnan gibi isimleri yeniden futbola kazandıran tecrübeli hocanın, şimdi Draguş, Lundstram, Ozan, Okay, Mendy ve Barisic'in performansına olumlu etkiler yapması bekleniyor. Ayrıca takımdaki genç oyuncuların potansiyelleri de öne çıkacak.
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