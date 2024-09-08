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Fırtına'da güç birliği

11 yıl sonra Trabzonspor'a geri dönen ve "Gel dediler geldim" diyerek işbaşı yapan Şenol Güneş, teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Birinci yardımcılık görevine eski öğrencisi Hüseyin Türkmen'i getiren tecrübeli teknik adam bir başka eski öğrencisi Şota Arvaledze'ye de "Birlikte bu takımı ayağa kaldıralım" diyerek davette bulundu. Güneş'in bu davetini hiç düşünmeden kabul eden Gürcü hocanın hangi konumda sorumluluk alacağı ise henüz netlik kazanmadı. Şota'nın "Şampiyonluk istiyorum" dediği öğrenildi. Bu arada Trabzonspor'da daha önce forma giyen birçok eski oyuncu da Şenol Güneş'in ekibine dahil olmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Fırtına'da güç birliği

11 yıl sonra Trabzonspor'a geri dönen ve "Gel dediler geldim" diyerek işbaşı yapan Şenol Güneş, teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Birinci yardımcılık görevine eski öğrencisi Hüseyin Türkmen'i getiren tecrübeli teknik adam bir başka eski öğrencisi Şota Arvaledze'ye de "Birlikte bu takımı ayağa kaldıralım" diyerek davette bulundu. Güneş'in bu davetini hiç düşünmeden kabul eden Gürcü hocanın hangi konumda sorumluluk alacağı ise henüz netlik kazanmadı. Şota'nın "Şampiyonluk istiyorum" dediği öğrenildi. Bu arada Trabzonspor'da daha önce forma giyen birçok eski oyuncu da Şenol Güneş'in ekibine dahil olmak istiyor.

ZİRVENİN SAHİBİ

Şenol Güneş ile ilgili bir istatistik dikkat çekti. Opta'da yer alan o istatistiğe göre; Trabzonspor'un başında en az 25 Süper Lig maçına çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesi (%59.5) ve puan ortalaması (2.0) yakalayan isim Şenol Güneş.

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