Trabzonspor'da Philip Billing ısrarı! Transfer olmazsa B planı hazır

Trabzonspor transferde yeniden gaza bastı. Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda bir merkez orta saha ve bir kanat forvet arayışına girişen bordo-mavili yönetimin orta saha için öncelikli hedefi Bournemouth forması giyen Philip Billing oldu. Bu oyuncu için kulübüne ilk etapta kiralama teklifi yapan Karadeniz devi reddedilmişti. Yönetimin, 28 yaşındaki Danimarkalı için ikinci bir teklif hazırlığında olduğu ve bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktuğu öğrenildi. 2019'dan bu yana İngiliz ekibinin formasını giyen Danimarkalı yıldızın sözleşmesi 2027'de bitiyor ve piyasa değeri 22 milyon euro.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Yıldız futbolcu merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan tecrübeli futbolcu bu sezon Bournemouth'un Premier Lig'de oynadığı 3 maçın ikisinde kadroya alınmadı. Bir maçta sadece 6 dakika görev yapabildi. 1.93 boyuncu oyuncu geçtiğimiz sezon ise 33 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bordo mavililer, 5 kez de Danimarka Milli Takımı'nın formasını terleten Biling'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Tecrübeli futbolcu oyunu her iki yönlü oynayabilme özelliği ile (box to box) öne çıkıyor.

FİZİĞİ GÜÇLÜ VE TEKNİK

143 maçlık Premier Lig tecrübesinde 12 gol, 4 asistle oynayan Billing, güçlü fiziksel özelliklerinin yanı sıra teknik kapasitesiyle de adından söz ettiriyor. Etkili pasları ve oyun görüşüyle dikkat çeken bir futbolcu.

14.5 MİLYONA SATILMIŞTI

2017 yılında Huddersfield'ın Premier Lig'e yükselmesinde önemli bir rol üstlenen Billing, 2019'da Bournemouth'a 14.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. İngiltere medyası, 28 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'un istediğini duyurdu.

B PLANI LESCANO

Karadeniz devi, Biling transferinde istediği sonuca ulaşamaması ihtimaline karşın alternatif isimlerle de görüşmelere başladı. Bunlardan Argentinos Juniors'tan Alan Lescano. Adı sıklıkla Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşınrdaki merkez orta saha için Trabzonspor teklif sundu. Bu sezon 33 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağlayan 1.82 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transferini bonservisiyle gerçekleştirmek isteyen bordo mavililer girişimlerini sürdürüyor.