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B planı Lescano
Karadeniz devi, Biling transferinde istediği sonuca ulaşamaması ihtimaline karşın alternatif isimlerle de görüşmelere başladı. Bunlardan Argentinos Juniors'tan Alan Lescano. Adı sıklıkla Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşınrdaki merkez orta saha için Trabzonspor teklif sundu. Bu sezon 33 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağlayan 1.82 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transferini bonservisiyle gerçekleştirmek isteyen bordo mavililer girişimlerini sürdürüyor.
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