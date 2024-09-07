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Orban ısrarı

Bordo mavililer, Lyon forması giyen Gift Orban için harekete geçmişti. 22 yaşındaki forvet için Fransa ekibine 1 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma teklifini ileten Trabzonspor reddedilmişti. Bu sezon Lyon'un Strasbourg ile oynadığı maçta 59. dakikada oyuna giren Orban, 2 gol atarak takımına galibiyeti getirmişti. Genç yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Gent'ten Lyon'a 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Mevkisine Zaha transferi yapılan Orban için Karadeniz devinin kurmayları yeni bir teklif sundu ve cevap bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Orban ısrarı

Bordo mavililer, Lyon forması giyen Gift Orban için harekete geçmişti. 22 yaşındaki forvet için Fransa ekibine 1 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma teklifini ileten Trabzonspor reddedilmişti. Bu sezon Lyon'un Strasbourg ile oynadığı maçta 59. dakikada oyuna giren Orban, 2 gol atarak takımına galibiyeti getirmişti. Genç yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Gent'ten Lyon'a 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Mevkisine Zaha transferi yapılan Orban için Karadeniz devinin kurmayları yeni bir teklif sundu ve cevap bekliyor.

4 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Başakşehir ile Gent, Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçında karşılaşmıştı. Rövanş maçında Gift Orban, 4 dakika içinde Başakşehir ağlarına 3 gol atmıştı.

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