"Dik oynayacağız"

Teknik direktör Şenol Güneş dün basınla kısa bir süre sohbet etti. İdman öncesi basın mensuplarının yanına gelen Güneş'in sözlerinin satır başları şöyle:

Takımın yarısından fazlası yok ama burada çalışanlardan memnunum. Zaman zaman kontrol pas, tek toplarda daha iyi oynayıp, serbest oyunda yanlış oynadıklarını görüyorum.

Daha dikine oynabilen, top kayıplarından sonra baskıları, temaslı oyunları işlemeye çalışacağız. Hemen hemen çoğu uzaman bunu yapacağız.

Kamuoyunun beklentisini biliyoruz. Taraftar güzel futbol, iyi sonuç bekliyor. Coşkulu oyun istiyor. Ben de bunu işlemeye çalışıyorum. Oyunculara da söylüyorum. Kendilerinin ve izleyenlerin keyif alacağı, gurur duyacağı takım olmak için herkes elinden geleni yapmalı.

Kısır çekişmelerin, olumsuz sözlerin gereksiz olarak gündeme gelmesinin Trabzonspor'a yararı yoktur. Biz de bugünden itibaren yeni sayfa açarak işimizi yürüteceğiz. Takımda zaten bir sorun olduğu doğru. Daha önce yönetimler, hocalar, başarılı olurken nasıl yol çizip başarılı olmuşsa, bugün de beklenen sonuç alınmamışsa sebepleri vardır.

Gördüğümüz tablo olarak oynanan oyun ne oyuncuyu memnun ediyor yani aynı şeyi seyirci, taraftar, yönetim de görüyor, oyuncu da görüyor. Daha dikine oynayabilen, daha fazla hücumu düşünen bir takım oluşturmalıyız. Eldekilerle bunu yapmaya gayret edeceğiz.

Abdullah Avcı ile görüştüm. Kendisine teşekkür ediyorum.

Trabzonspor tarihinde uzun yıllar hak ettiği halde şampiyonlukları kupa olarak taçlandırmadığı dönem var. Bunu taçlandırdı bu camia. O da güzel ama orada kalınmıyor. Bugün de tartışılır duruma düştük. Başarısızlığı nasıl aşacağımızı söylemeye çalışacağı ve uygulayacağız. Ben de göreve başladım. Uzun yıllar inşallah kalırım.

TESİSLER YENİLENMİŞ

Tesisler yenilenmiş, çok güzel şeyler yapılmış. Çalışma alanları bakımından. Zeminler de daha iyi toparlayacak. Salonlar, fitnes, çalışmaları analiz bölümleri bunlar olmazsa olmazlar. Yapanlara teşekkür ediyorum."

İYİ FUTBOL İYİ SONUÇ

Güneş: "Şu andaki olumsuzluk yok ama rahatsızlığımız şu; Trabzonspor'un sonuçları ve güzel futbolu. Tek eksiğimiz o. Göreceklerin de gelmesi lazım. Bakacağız. Bir antrenör daha durumumuz var yardımcı olarak. Performans antrenörü var. 2 - 3 kişi alabiliriz."

GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ

Şenol Güneş'e görkemli bir imza töreni planlanıyor. Yönetimin, camiadaki birlik ve beraberliği sağlayacağına, takımı başarıya taşıyacağına inandığı tecrübeli hocaya önümüzdeki salı günü şehrin sembol mekanlarından birinde imza töreni düzenlenebileceği belirtildi.