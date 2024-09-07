Haberler Trabzonspor

"Dik oynayacağız"

Teknik direktör Şenol Güneş dün basınla kısa bir süre sohbet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Dik oynayacağız"

Teknik direktör Şenol Güneş dün basınla kısa bir süre sohbet etti. İdman öncesi basın mensuplarının yanına gelen Güneş'in sözlerinin satır başları şöyle:

Takımın yarısından fazlası yok ama burada çalışanlardan memnunum. Zaman zaman kontrol pas, tek toplarda daha iyi oynayıp, serbest oyunda yanlış oynadıklarını görüyorum.

Daha dikine oynabilen, top kayıplarından sonra baskıları, temaslı oyunları işlemeye çalışacağız. Hemen hemen çoğu uzaman bunu yapacağız.

Kamuoyunun beklentisini biliyoruz. Taraftar güzel futbol, iyi sonuç bekliyor. Coşkulu oyun istiyor. Ben de bunu işlemeye çalışıyorum. Oyunculara da söylüyorum. Kendilerinin ve izleyenlerin keyif alacağı, gurur duyacağı takım olmak için herkes elinden geleni yapmalı.

Kısır çekişmelerin, olumsuz sözlerin gereksiz olarak gündeme gelmesinin Trabzonspor'a yararı yoktur. Biz de bugünden itibaren yeni sayfa açarak işimizi yürüteceğiz. Takımda zaten bir sorun olduğu doğru. Daha önce yönetimler, hocalar, başarılı olurken nasıl yol çizip başarılı olmuşsa, bugün de beklenen sonuç alınmamışsa sebepleri vardır.

Gördüğümüz tablo olarak oynanan oyun ne oyuncuyu memnun ediyor yani aynı şeyi seyirci, taraftar, yönetim de görüyor, oyuncu da görüyor. Daha dikine oynayabilen, daha fazla hücumu düşünen bir takım oluşturmalıyız. Eldekilerle bunu yapmaya gayret edeceğiz.

Abdullah Avcı ile görüştüm. Kendisine teşekkür ediyorum.

Trabzonspor tarihinde uzun yıllar hak ettiği halde şampiyonlukları kupa olarak taçlandırmadığı dönem var. Bunu taçlandırdı bu camia. O da güzel ama orada kalınmıyor. Bugün de tartışılır duruma düştük. Başarısızlığı nasıl aşacağımızı söylemeye çalışacağı ve uygulayacağız. Ben de göreve başladım. Uzun yıllar inşallah kalırım.

TESİSLER YENİLENMİŞ

Tesisler yenilenmiş, çok güzel şeyler yapılmış. Çalışma alanları bakımından. Zeminler de daha iyi toparlayacak. Salonlar, fitnes, çalışmaları analiz bölümleri bunlar olmazsa olmazlar. Yapanlara teşekkür ediyorum."

İYİ FUTBOL İYİ SONUÇ

Güneş: "Şu andaki olumsuzluk yok ama rahatsızlığımız şu; Trabzonspor'un sonuçları ve güzel futbolu. Tek eksiğimiz o. Göreceklerin de gelmesi lazım. Bakacağız. Bir antrenör daha durumumuz var yardımcı olarak. Performans antrenörü var. 2 - 3 kişi alabiliriz."

GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ

Şenol Güneş'e görkemli bir imza töreni planlanıyor. Yönetimin, camiadaki birlik ve beraberliği sağlayacağına, takımı başarıya taşıyacağına inandığı tecrübeli hocaya önümüzdeki salı günü şehrin sembol mekanlarından birinde imza töreni düzenlenebileceği belirtildi.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı!
Ferdi'nin yerine 2 flaş isim listede!
DİĞER
2024 Ceyda Düvenci'ye yaradı! İncecik olan Ceyda Düvenci yaza veda ederken nefes kesti!
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi?
F.Bahçe'de Medina gelişmesi!
G.Saray'da Rabiot ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hayal kırıklığı Hayal kırıklığı 01:03
Hacıosmanoğlu siftahı Hacıosmanoğlu siftahı 01:02
Kadınlar da start alıyor Kadınlar da start alıyor 01:01
Arnavut hakem atandı Arnavut hakem atandı 01:01
Beyzanur’dan gümüş Beyzanur’dan gümüş 01:00
Barış Alper kırmızı gördü Barış Alper kırmızı gördü 01:00
Daha Eski
U20’ler berabere U20’ler berabere 00:59
20 Eylül'de kargoda 20 Eylül'de kargoda 00:58
Ümit Millilerimiz veda etti: 0-1 Ümit Millilerimiz veda etti: 0-1 00:58
Hakem ve VAR es geçti Hakem ve VAR es geçti 00:57
Yenilmemek önemli Yenilmemek önemli 00:56
10 kişi daha iyiydik 10 kişi daha iyiydik 00:55