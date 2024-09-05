TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Serdar Saatçı ve Simon Banza'yı duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Serdar Saatçı ve Simon Banza transferini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMALAR:

Profesyonel futbolcu Simon Banza'nın, kulübümüze geçici transferi konusunda Braga ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.