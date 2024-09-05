Haberler Trabzonspor

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Serdar Saatçı ve Simon Banza'yı duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Simon Banza ve Serdar Saatçı transferini duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 22:39 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 22:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Serdar Saatçı ve Simon Banza'yı duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Serdar Saatçı ve Simon Banza transferini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMALAR:

Profesyonel futbolcu Simon Banza'nın, kulübümüze geçici transferi konusunda Braga ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Eski G.Saraylı yıldız F.Bahçe'ye! Bu transfer Osimhen'i unutturur
Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...
DİĞER
Sıla Türkoğlu yeni sevgilisiyle Mardin'de yakalanmıştı! Yeni pozlar geldi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
Montella'dan Hakan ve Arda açıklaması!
G.Saray Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Davinson Sanchez sevinci! G.Saray'da Davinson Sanchez sevinci! 23:14
Benfica'nın yeni hocası belli oldu! Benfica'nın yeni hocası belli oldu! 23:02
Fırtına iki transferi birden duyurdu! Fırtına iki transferi birden duyurdu! 22:36
G.Saray'da divan kurulu toplantısı G.Saray'da divan kurulu toplantısı 21:08
A Milli Takım Galler'de! A Milli Takım Galler'de! 21:04
Kübra Korkut'tan büyük başarı! Kübra Korkut'tan büyük başarı! 20:59
Daha Eski
Güneş 11 yıl sonra Fırtına'nın başında! Güneş 11 yıl sonra Fırtına'nın başında! 20:54
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 20:36
Golbol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu! Golbol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu! 19:40
Bellamy'den Türkiye övgüsü: Çok başarılılar! Bellamy'den Türkiye övgüsü: Çok başarılılar! 19:36
Cahide Eke'den bronz madalya Cahide Eke'den bronz madalya 19:35
Besra Duman'dan büyük başarı! Besra Duman'dan büyük başarı! 19:29