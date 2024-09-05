Trabzonspor keyif verecek

Şenol Güneş, dün Trabzon'a geldi. Taraftarın coşku ile karşıladığı 72 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: "Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, 'gel' dediler, geldim. Tanıdığım bir şehir. Zor bir dönem, o travmaları atlatıp, yeni bir takım yaparak, iyi bir takım görmek istiyoruz. Şampiyon olmuş bir takıma geldim. Trabzonspor'un kendi ürettikleri ve yarışmak için alacağı oyuncular ile başarı gelecektir. Taraftarların keyifle izleyeceği, hepimizin gurur duyacağı bir Trabzonspor izleyeceğiz. Yeni bir işe başlamış gibi hissediyorum. Şimdiki heyecanım gençliğimdeki gibi değil. Şimdi duyguların mantık ile bastırılacağı bir dönem. Liderlerin yol göstermesi önemlidir. Taraftara, yönetime ve camiaya ışık vermeye çalışacağız

113 MAÇA ÇIKMIŞTI

Güneş'ın 4. döneminde 113 lig maçına çıkan bordo-mavililer, 57 galibiyet, 32 beraberlik, 24 mağlubiyet alırken 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupayı müzesine götürdü. Karadeniz ekibinde 4. döneminde 4 sezon takımın başında yer alan Güneş'in ayrılışından sonra 14 teknik adam bordo-mavili ekipte görev yaptı.

GALİBİYET YÜZDESİ: 59

Şenol Güneş ile ilgili bir istatistik dikkat çekti. Opta'da yer alan o istatistiğe göre; Trabzonspor'un başında en az 25 Süper Lig maçına çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesi (%59.5) ve puan ortalaması (2.0) yakalayan isim Şenol Güneş.