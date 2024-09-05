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10 takım hariç herkesi solladı

Şenol Güneş, Süper Lig’de en çok puan toplayan 10 kulüp hariç her takımdan ‘daha fazla puan’ toplamayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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10 takım hariç herkesi solladı

1959'da kurulan Süper Lig'de bu süreçte en çok puan toplayan takımlara baktığımızda zirvede 3.880 puan ile Fenerbahçe var. Galatasaray 3.842 puan hanesine yazarak listenin ikinci sırasına yerleşti. Beşiktaş, 3.710 puanla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Bu üç takımın ortak özelliği, 66 sezon boyunca Süper Lig'de yer almaları oldu. 50 sezondur Süper Lig'de olan Trabzonspor ise 2.788 puan topladı. Süper Lig'de güncel olmayan Bursaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Altay ve kapanan Gaziantepspor listede yer alan diğer takımlar oldular. Antalyaspor ise 28 sezonda 1.153 puan toplayarak 10. sıradaki yerini aldı. Şenol Güneş, bu 10 takım hariç her takımdan daha fazla puan toplamış bir isim.

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