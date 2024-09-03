Haberler Trabzonspor

Son golünü 26 Mayıs'ta attı

Fırtına, ligde en son geçen sezonun son haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son golünü 26 Mayıs'ta attı

Fırtına, ligde en son geçen sezonun son haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Karadeniz devi, 26 Mayıs'taki karşılaşmanın ardından 99 gündür ligde gole hasret kaldı.

2020-21'DEN SONRA EN AZ PUAN

BORDO mavililer, ligde 2 puan ile 2020-21 sezonundan sonra en kötü başlangıcı yaptı. Ligde 2020-21'de "ilk 2 lig maçında" 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordomavililer, 2021-22 ve 2022- 23'te 2'şer galibiyet, geçen sezon ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sezona başladı.

YEREL BASIN: TAKIM TAT VERMEDİ

Trabzonspor'daki gelişmeleri farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Taka: Fırtına'dan eser yok, Kuzey Ekspres: Bu takımda ağır işçilik var, Günebakış: Çıldırtan sessizlik, Sonnokta: Bu fırtına tat vermiyor.

ENİS DESTAN'DAN KÖTÜ HABER

Eyüpspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı. Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, "Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir" dedi.

F.Bahçe yılın bombasını patlatacak! Eski G.Saraylı...
Fenerbahçe'den Medina için yeni teklif!
DİĞER
Bu da ev sattıran komşu mobbingi! Oyuncu Bülent Polat'ın başı komşularıyla dertte!
Diyarbakır'da kaybolan Narin'in gözaltındaki amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı | Bakan Tunç'tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti
G.Saray'a Brezilyalı stoper!
Cengiz'den F.Bahçe'ye Rusya resti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 3 Eylül Salı Bugün kimin maçı var? 3 Eylül Salı 07:50
G.Saray Osimhen'i İstanbul'a getirdi G.Saray Osimhen'i İstanbul'a getirdi 01:28
Galatasaray'a sol bek piyangosu! Galatasaray'a sol bek piyangosu! 01:26
Galatasaray'a sol bek piyangosu! Galatasaray'a sol bek piyangosu! 01:24
G.Saray transferi duyurdu! G.Saray transferi duyurdu! 23:47
Amedspor galibiyetle tanıştı! Amedspor galibiyetle tanıştı! 23:27
Daha Eski
Amedspor galibiyetle tanıştı! Amedspor galibiyetle tanıştı! 23:25
Beşiktaş Mario'yu bitirdi! Beşiktaş Mario'yu bitirdi! 23:16
Ertuğrul Doğan: Anlaştığımız kimse yok Ertuğrul Doğan: Anlaştığımız kimse yok 23:16
F.Bahçe yılın bombasını patlatacak! Eski G.Saraylı... F.Bahçe yılın bombasını patlatacak! Eski G.Saraylı... 23:16
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 23:16
G.Saray'ın yeni yıldızı geliyor! G.Saray'ın yeni yıldızı geliyor! 23:16