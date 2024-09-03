Son golünü 26 Mayıs'ta attı

Fırtına, ligde en son geçen sezonun son haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Karadeniz devi, 26 Mayıs'taki karşılaşmanın ardından 99 gündür ligde gole hasret kaldı.

2020-21'DEN SONRA EN AZ PUAN

BORDO mavililer, ligde 2 puan ile 2020-21 sezonundan sonra en kötü başlangıcı yaptı. Ligde 2020-21'de "ilk 2 lig maçında" 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordomavililer, 2021-22 ve 2022- 23'te 2'şer galibiyet, geçen sezon ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sezona başladı.

YEREL BASIN: TAKIM TAT VERMEDİ

Trabzonspor'daki gelişmeleri farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Taka: Fırtına'dan eser yok, Kuzey Ekspres: Bu takımda ağır işçilik var, Günebakış: Çıldırtan sessizlik, Sonnokta: Bu fırtına tat vermiyor.

ENİS DESTAN'DAN KÖTÜ HABER

Eyüpspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı. Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, "Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir" dedi.