Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün akşam A Spor'un konuğu oldu. Başkan Doğan, Abdullah Avcı'nın ayrılığından teknik direktör görüşmelerine, kulübün mali yapısından yeni transferlere dair çok önemli açıklamalar yaptı. İşte Doğan'ın sözlerinden satır başları:

Şenol Güneş zaten İstanbul'a gelecekti. Programında vardı. Dün (önce gün), 'anlaştığımız bir teknik direktör yok' açıklamasını yaptık. Teknik adamı bir an önce netleştirmek ve yola devam etmek istiyoruz.

Şenol Güneş Hoca, Fatih Tekke Hoca, Hüseyin Çimşir Hoca... Hepsi bizim hocalarımız, hepsi değerli isimler. Bu isimleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Öncelikle Trabzonsporlular olarak, bir arada olmamız lazım. Şenol Güneş ve birçok isimle görüşmelerimiz sürüyor. Henüz bir isimle anlaşmadık.

Teknik direktör için siyasi bir müdahale olmadı, olması da mümkün değil.

BİRÇOK BAŞARISI VAR

TAKIM perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir ama tabii ki yerli isim daha ağırlıklı. Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım.

Bizim yönetim kurulu olarak bir görüşümüz var. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Burada bize yardım edip abilik yapacak, şehrin dengelerini bilen, bunlar daha önce birçok defa başına gelmiş ve tecrübesiyle atlatmış, neler yapılacağını bilen hocamız hakkında yönetim kurulunun düşünceleri var. Yönetim kurulunun bana verdiği yetkiyle Şenol Güneş ile önce telefonda görüştük, sonra bugün de kısa bir görüşmemiz oldu. Asıl görüşmemiz yarın (bugün) veya çarşamba günü olacak. Bizde gizli saklı olmaz.

BEN DE MEMNUN DEĞILIM

"SEZON başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Asla vazgeçmek yok."

Borçtan kurtulmalıyız

TRABZONSPOR için ne doğruysa onu yapıyorum. Onu düşünüyorum. Bir dakikam bile yok. Konuşanlara cevap vermiyorum. Bu kulübün yılda 650 milyon lira faiz borcu var. Yeni başarılar için kulübün borç yükünden kurtulması lazım. Bu işi düzeltmedikçe yürütemeyiz. Sistem kuramamış organizasyonun yoksa yoluna devam edemezsin. Bu kulübün 1 lira geliri yok. Bir an önce konsantrasyon sağlarsak başarıları yakalarız.

Trabzonlu sponsor yok

ŞU anki sponsorlarımızın içinde Trabzonsporlu bir tane şirket yok. Herkese saygı duyuyorum. Bir bildikleri vardır diyorum. Ama olmasını isterdim. Ben başkası benden iyi yapıyorsa yanında dururum. Maddi, manevi ne destek varsa veririm. Bunu gerçekten yapacağım.

Yabancı sınırı değişebilir

ÖNÜMÜZDEKI günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık.

15 milyon euro verdiler

BATISTA Mendy için İtalya'dan teklif geldi ama kabul etmedik. 15 milyon euro civarlarında bir teklif geldi ama 20 milyon euro ve üzerinde teklif lazım göndermemiz için. Mendy'den beklentimiz çok büyük.