Cham formayı giydi

Trabzonspor'un uzun süren transfer görüşmeleri sonrasında kadrosuna kattığı Muhammed Cham, bordo-mavili formayı ilk kez Eyüpspor maçının son bölümünde giydi. 8 dakika gibi kısa bir süre şans bulan Cham, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla takımdaki sorunu özetledi. Avusturyalı 10 numara, "Karşılaşmada son kararlar, dokunuşlar ve yapacağımız son hareketlerde eksik kaldık. Özellikle sonuç alacağımız final bölümde eksik kaldık. Bunları düzeltip daha iyi hale getirirsek iyi skorlar alacağız" ifadelerini kullandık.

ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİ

ARADENIZ devinin tecrübeli orta saha oyuncusu Lundstram, Eyüpspor karşısında öz güven eksikliği yaşadıklarını açıkladı. İngiliz futbolcu, "Bizler oyuncular olarak Trabzonspor formasıyla Trabzonspor için oynadığımızın farkındayız. Dolayısıyla oynadığımız her maça mutlak galibiyet için çıkıyoruz. Eyüpspor karşısında belki kazanamadık ama verdiğimiz mücadeleyle doğru yolda olduğumuzu en azından gösterdik diye düşünüyorum. Özgüven olarak biraz düşüklük yaşanması normal, bunun üzerine çalışıyoruz" dedi.