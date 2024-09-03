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Banza formayı giydi

Trabzonspor Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet Simon Banza'ya bordomavili formayı giydirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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Banza formayı giydi

Trabzonspor Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet Simon Banza'ya bordomavili formayı giydirdi. 28 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 41 maçta 23 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Sözleşme detayları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılacak açıklamanın ardından belli olacak. Banza, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile birlikte poz verdi

Fırtına golü unuttu!

SÜPER Lig'deki ilk iki maçını golsüz beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 10 sezon sonra gol yollarında aynı "sessiz" başlangıcı yaptı. Ligin ilk haftasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı BAY geçen bordo- mavililerin, üçüncü haftadaki Kayserispor karşılaşması ise Avrupa maçı nedeniyle ertelendi. Sezonun dördüncü haftasında da Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz devi, 2014-15 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 lig maçında gol atamadı. Fırtına, en gollü başlangıcını ise şampiyon tamamladığı 2021-22 sezonunda 7 golle gerçekleştirdi.

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