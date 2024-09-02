Yine hüsran

Hafta içinde Konferans Ligi'ne veda eden Trabzonspor, aradığı morali Süper Lig'de de bulamadı. Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran bordo-mavililer, Eyüpspor deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı mücadelede, St. Gallen maçına göre kadroda 4 değişiklik yapan Fırtına, yine beklenen ve özlenen futbolu sergilemekten uzaktı. Temposu son derece düşük olan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

DÖNÜŞTE DERBİ VAR

İkinci yarıda da tempo ilk 45'teki gibiydi. Enis Destan'ın 51'deki şutunu Berke Özer kurtardı. 65'te ise Uğurcan, Thiam'ın nefis vuruşunu aynı güzellikte çıkarttı. Son anlarda da iki ekip birer puana razı oldu. Süper Lig'in ilk maçında Sivasspor'la golsüz berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen ve geçtiğimiz hafta St. Gallen sınavı nedeniyle maçı ertelenen Fırtına, ligde böylece 2 maçta 2 puanda kaldı. Milli ara dönüşünde Beşiktaş'ı konuk edecek bordo-mavililer, ilk zaferini arayacak.