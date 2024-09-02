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Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzsonspor, Eyüpspor'a konuk oldu. İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Spor yazarları, bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değelendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 10:11 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 10:25
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Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmayı spor yazarları çarpıcı ifadelerle değelendirdi.

Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

MUSTAFA ÇULCU - FIFA HAKEMİ BUYSA

Eyüpspor maçta hücum organizasyonlarında biraz daha üretken görünse de sahada seyir zevki düşük bir futbol vardı. Oynanan futbolun hakkı da beraberlikti.

Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Hakem Atilla Karaoğlan'ın geçen hafta Antalya-Hatay maçının devre arasında yaşadığı darp olaylarından sonra bu maça atanması son derece yanlış. Belli ki hala daha Antalya'da yaşadıklarının etkisinde. Kafası meşgul ve tedirgin.

Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Maçın 45+1. dakikasında çevre kontrolü yapamadığı ve oyunu okuyamadığı için Eyüpspor un çok iyi bir atağını kesti. Oyunu avantaja bırakması verdiği faulden daha değerli olurdu. 77. dakikada görmediği halde fal açarcasına Eyüpspor lehine bir penaltı çaldı ki tam bir skandaldı. Mendy ayağını uzatıyor, yere basmış rakibe hiçbir müdahalesi yok, Eyüpspor'lu Seslar ile arasında neredeyse TIR geçecek kadar mesafe var.

Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Sesler kendini yere atıyor hakem Atilla Karaoğlan şaka gibi görmediği halde penaltı veriyor! Devreye VAR giriyor da skandal kararı düzeltiyor. Hakemi de, maçı da kurtarıyor. Sonra hakem aldatmadan dolayı Seslar'a sarı kart gösteriyor. Bu penaltı kararını gördükten sonra FIFA hakemi buysa, varın siz gerisini düşünün...

Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

ZEKİ UZUNDURUKAN-AKIL TUTULMASI

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da bordo-mavili oyuncuların Eyüpspor karşısında kötü gidişe nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu. İhsan hoca, farklı bir 11 ile sahaya çıktı.

Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Ama yine sahada savaşan bir Trabzonspor göremedik. Bırakın savaşmayı, sahada üst üste 3 pas bile yapamadı Trabzonspor… Koskoca Trabzonspor'un ilk yarıda Eyüpspor kalesine isabetli şutu dahi yoktu. İlk yarıda daha iyi olan etkili şutlar atan taraf Eyüpspor'du.


Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Uğurcan Çakır, yine maç boyunca muazzam kurtarışlar yaptı. Özellikle Mame Thiam'ın karşı karşıya pozisyonunda panter kesildi Uğurcan! Yapılan onca transferlere bakıyorum da… Eyüpspor'un daha iyi oyuncular aldığını görüyorum. Yeni transferlerin bu futbolu, Trabzonspor taraftarını kahrediyor. Oyuna akıl koyacak, takımı sırtlayacak bir tane oyuncusu yok şu anki görüntüde Trabzonspor'un! Uğurcan Çakır olmasa vay Trabzonspor'un haline.

Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Her hoca değişikliği sürecinde neden hep İhsan hoca kenarda!

Dün oyuncu değiştirmek bile aklında gelmedi İhsan hocanın.

Muhammed Cham neden sahaya geç sürüldü! Enis sakatlanmasa belki de bu değişikliği yapmayacaktı!

Diğer oyuncular çok mu iyiydi?

Film gibi izledi maçı İhsan hoca!

Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Trabzonspor, neden böyle sıradan oyuncular transfer etti ya da kendi takımlarında iyi bir sezon geçiren bu oyuncular, Trabzonspor'a gelince neden tel tel dökülüyor!

Bu kadro, hoca yer; yönetimi zor durumda bırakır; taraftarı da kahreder! Maalesef şu görüntüyle ligin en kötü futbolunu oynayan takım Trabzonspor! Abdullah Avcı'nın da bu kadar sıradan oyuncuların transfer edilmesinde rolü var maalesef! Bu görüntüdeki futbolcular topluluğuna Şenol Güneş gelse; Fatih Tekke gelse görüntü çok mu farkı olur? Bu hocaların ellerinde sihirli değnek yok!


Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları

Ama bu iki hoca da Abdullah Avcı'dan daha iyi futbol oynatır!

Trabzonspor'un Trabzonspor gibi oynaması için gece-gündüz çalışması lazım! Böyle Trabzonspor olmaz! Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor, golcüsü gelmedi diye gol atamıyorsa, ortada bir akıl tutulması vardır!

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