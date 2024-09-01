Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Melih, Emre, Midtsjo, Samu, Ahmed Kutucu, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Orsic, Enis, Draguş

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Trabzonspor maçı TSİ 1 Eylül Pazar günü 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.