Haberler Trabzonspor

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Simon Banza ve Yussuf Poulsen sesleri! Onuachu olmayınca...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin uzun süredir gündeminde yer alan Paul Onuachu'dan sonuç çıkmayınca Yussuf Poulsen ve Simon Banza transferleri yönetime önerildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 12:20
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Simon Banza ve Yussuf Poulsen sesleri! Onuachu olmayınca...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya sürüyor.

Fırtına, uzun süredir Paul Onuachu'nun transferi üzerinde duruyor fakat bu konuda somut bir adım atılamadı.

Fotomaç muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre menajerler tarafından yönetime Simon Banza ve Yussuf Poulsen isimleri önerildi.

Yönetim kurulunun bu isimleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

30 yaşındaki Yussuf Poulsen Bundesliga ekibi Leipzig'in formasını terletiyor.

Simon Banza ise Portekiz ekibi Braga'da top koşturuyor.

ZEN
Amrabat'tan flaş Mourinho sözleri!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'dan 3 bomba birden! Artık resmi açıklama bekleniyor
Narin Güran'ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Narin'in amcası gözaltına alındı
G.Saray'da flaş gelişme! Ziyech...
F.Bahçe'den bir bomba transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amrabat'tan G.Saray açıklaması! "Transferimde..." Amrabat'tan G.Saray açıklaması! "Transferimde..." 12:33
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? 12:30
Adana Demirspor - G.Saray VAR hakemi Adana Demirspor - G.Saray VAR hakemi 12:22
Trabzonspor'a flaş 2 golcü önerisi! Trabzonspor'a flaş 2 golcü önerisi! 12:19
Wilfried Zaha, G.Saray'a veda etti! Wilfried Zaha, G.Saray'a veda etti! 12:08
Morutan o takıma geri döndü! Morutan o takıma geri döndü! 12:05
Daha Eski
G.Saray'da flaş gelişme! Ziyech... G.Saray'da flaş gelişme! Ziyech... 11:57
F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! 11:48
Newcastle - Tottenham maçı ne zaman? Newcastle - Tottenham maçı ne zaman? 11:34
Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? 11:26
Celtic - Ransgers maçı ne zaman? Celtic - Ransgers maçı ne zaman? 11:15
Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman? Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman? 11:06