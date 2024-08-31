Şenol Güneş’e teklif yapıldı

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim teknik direktörlük için ilk teklifini Şenol Güneş'e yaptı. Bir süredir Trabzon'da olan deneyimli teknik adam ile yapılan ilk görüşmede sonuç çıkmadığı ancak kendisiyle bir kez daha görüşüleceği kaydedildi.

TEKKE VE YALÇIN DA LİSTEDE

Teknık direktör adayları arasında Alanya'da görev yapan Fatih Tekke ile boşta olan Sergen Yalçın da yer alıyor. Şenol Güneş ile yapılacak olan ikinci görüşmeden olumsuz sonuç çıkması durumunda Tekke ve Yalçın ile görüşülecek