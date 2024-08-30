Haberler Trabzonspor

Çok yazık oldu

Bordo mavililer, Konferans Ligi yolunda İsviçre ekibi St. Gallen’i aşamadı. İki maçta da çok sayıda fırsattan faydalanamayan Fırtına, penaltılarla yenildi, büyük bir şanssızlık yaşadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çok yazık oldu

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında St. Gallen'e normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 5-4 yenildi, Avrupa'da elendi. Bordo mavililer ilk maçta deplasmandaki 0-0'lık skorun avantajına karşın evinde istediği gibi oyuna başlayamadı. Rakibine baskı kuramayan Trabzonspor, 23'te St. Gallen'in Schmidt ile bulduğu tehlikeyi yaşadı. 31'de ise aynı Schmidt, St. Gallen adına golü attı. Sol kanattan gelen Schmidt cezası içinde bomboş kaldı, ağları havalandırdı.

SAVİC DİREĞE TAKILDI

35'te Enis ve 45+1'de Orsic'in şutlarında kaleci Lawrance başarılıydı. 42'de Orsic'in direkten dönen şutu da şanssızlığımız oldu. 2. yarı farklı bir Trabzonspor vardı. Cihan Çanak etkisini gösterdi, 51'de uzaktan şutuyla sinyali verdi. 52'de Barisic'in kornerinde Enis Destan harika kafa vuruşuyla 1-1 yaptı. 56'da Malheiro sağdan şutunda kaleci Lawrence'a takıldı. 90+5'te Lundstram önünde kalan topta net fırsatı değerlendiremedi. Uzatmalarda 110'da Trezeguet'nin frikiği üst direkten döndü. Penaltılarda Savic, 5. penaltıyı direğe nişanladı.

G.Saray sol bekini buldu!
ZEN
DİĞER
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu
Kerkük'te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri'nden "SİHA" açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
F.Bahçe'ye Hollandalı sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da ayrılık! Zaha Fransa yolcusu Galatasaray'da ayrılık! Zaha Fransa yolcusu 02:02
Zaha Lyon yolcusu Zaha Lyon yolcusu 01:57
Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu! Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 01:29
F.Bahçe için İstanbul'a geliyor! F.Bahçe için İstanbul'a geliyor! 01:29
van Bronckhorst: "Kadromuzu güçlendireceğiz" van Bronckhorst: "Kadromuzu güçlendireceğiz" 01:29
Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! 01:29
Daha Eski
Arda Güler takımına penaltı kazandırdı! Arda Güler takımına penaltı kazandırdı! 01:29
Kartal Avrupa Ligi'nde! Kartal Avrupa Ligi'nde! 01:29
Fırtına Avrupa kupalarına veda etti! Fırtına Avrupa kupalarına veda etti! 01:29
Ülke puanında güncel puan durumu! Ülke puanında güncel puan durumu! 01:29
Trezeguet'nin şutu direkte patladı! Trezeguet'nin şutu direkte patladı! 01:29
Fırtına'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Fırtına'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 01:29