Çok yazık oldu

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında St. Gallen'e normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 5-4 yenildi, Avrupa'da elendi. Bordo mavililer ilk maçta deplasmandaki 0-0'lık skorun avantajına karşın evinde istediği gibi oyuna başlayamadı. Rakibine baskı kuramayan Trabzonspor, 23'te St. Gallen'in Schmidt ile bulduğu tehlikeyi yaşadı. 31'de ise aynı Schmidt, St. Gallen adına golü attı. Sol kanattan gelen Schmidt cezası içinde bomboş kaldı, ağları havalandırdı.

SAVİC DİREĞE TAKILDI

35'te Enis ve 45+1'de Orsic'in şutlarında kaleci Lawrance başarılıydı. 42'de Orsic'in direkten dönen şutu da şanssızlığımız oldu. 2. yarı farklı bir Trabzonspor vardı. Cihan Çanak etkisini gösterdi, 51'de uzaktan şutuyla sinyali verdi. 52'de Barisic'in kornerinde Enis Destan harika kafa vuruşuyla 1-1 yaptı. 56'da Malheiro sağdan şutunda kaleci Lawrence'a takıldı. 90+5'te Lundstram önünde kalan topta net fırsatı değerlendiremedi. Uzatmalarda 110'da Trezeguet'nin frikiği üst direkten döndü. Penaltılarda Savic, 5. penaltıyı direğe nişanladı.