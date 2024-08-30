Cham resmen Bordo-Mavi

Trabzonspor, Muhammed Cham'ı 4+1 yıllığına transfer ettiğini resmen duyurdu. Bordo mavililer, Cham'ın bonservisi için Clermont'a 4 taksit halinde toplam 4 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Karadeniz devi, 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Öte yandan Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildiride Cham'ın maaşını da duyurdu. Buna göre 23 yaşındaki futbolcu için KAP'a yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "2024-2025 Futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret, 2026- 2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecek. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2028-2029 futbol sezonunda oyuncuya 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecek."