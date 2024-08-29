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Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Abdullah Avcı'nın St. Gallen maçı 11'i

Bordo mavili temsilcimiz, 0-0’ın rövanşında bugün St. Gallen’i Papara Park’ta ağırlıyor. Hedefimiz tek: Maçı galip bitirerek UEFA Konferans Ligi’ne kalacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Abdullah Avcı'nın St. Gallen maçı 11'i

Trabzonspor, Konferans Ligi'ne kalırsa ayak bastı parası olarak 3 milyon 170 bin euro (122 milyon TL) kasaya girecek. Her galibiyete 400 bin euro, beraberliğe 133 bin euro verili- yor. Her türlü galibiyette turluyoruz. Beraberlikte önce uzatmalar, sonra penaltı atışları var.

154. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Avrupa kupalarında 155. kez sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 154 maçta; 56 galibiyet, 38 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde 208 gol gördü.

İKİ OYUNCU GERİ DÖNDÜ

Karadenız devinde ilk maçta cezalarını tamamlayan Malheiro ve Eren Elmalı bugün takımdaki yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

İŞTE TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Visca, Bardhi, Orsic, Enis Destan

St.Gallen: Watkowiak, Faber, Vallci, Ambrosius, Yannick, Quintilla, Görtler, Ruiz, Stevanovic, Miloseciv, Cisse

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