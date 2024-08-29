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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam mağlubiyetin ardından taraftardan özür diledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:27 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:36
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen mağlubiyeti sonrası taraftardan özür diledi.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ

Abdullah Avcı: "Öncelikle oyunun değerlendirmesini yapalım. Bugün baskıları çok iyi yaptığımız zamanlar da vardı, yapamadığımız zamanlar da vardı. Baskı yapıp topu kapınca coşku ve erken bitirme duygusuyla top kayıpları fazla oldu. Taçtan çıkardığımız bir pozisyonda rakip öne geçti. İkinci yarı ve uzatma bölümünde daha iyiydik. Takım her şeyi denedi. Pozisyonlar var, direkten dönenler var. Sonuçlandıramama gibi bir durum var. İki maçta da bu var. Bu oyun böyle. Çok üzgünüz. Oyuncular da çok üzgün. Bizim için Konferans Ligi önemli bir hedefti. Bu bize bir eşik atlatacaktı. Oyuncular da hakikaten çok üzgün. Futbolun içinde olan penaltılardan kaybettik. İki maçın tümüne bakınca turu hak etmiştik. Sayısız fırsat var. Bunlar yapamazsan bu oyun cezalandırıyor. Bugün bu defter kapandı. Taraftardan özür diliyoruz. 3 gün sonra bir maç daha var. Toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz. Taraftarın duygularını anlıyorum. Çok da önemli bir teknik direktörüm. Yorum yapmak doğru olmaz. Bu takım çok iyi olacak, bu konuda iddialıyım. Üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz."

"HERKES ÜZGÜN"

"Bu oyun böyle. Bazen onlarla başlıyorsun, onlar geçen hafta iyiydi. Girenler doğru katkı sağladılar. Gerekli sonucu alamadık. Sizle konuştuğumu soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Herkes üzgün. Biz de üzgünüz. Pazar günü bir maç daha var. Lig devam ediyor. Ligde 1 maç oynadık. Boş hafta vardı, erteleme vardı. Toparlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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