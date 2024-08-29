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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı: Tarihimizin en önemli maçlarından biri

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 19:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 19:25
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı: Tarihimizin en önemli maçlarından biri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ

Abdullah Avcı: "Bu hafta da geçen haftaya benzer bir oyun, antrenmanlar, geri bildirimler, dönüşler var. Kadro aynı. Hafta iyi geçti. Bir fark olacak, arada bir fark var, büyük Trabzonspor taraftarının önündeyiz. Büyük bir avantaj bizim için. Trabzonspor başarılarılarını, taraftarının desteği ile almıştır. Sonuna kadar bize pozitif destek verecekler. Tarihimizin önemli maçlarından birisi. Konferans Ligi'ne kalıp ondan sonraki hedeflerimize adım adım gitmek istiyoruz. Hafta iyi geçti, umarım karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor - St. Gallen | CANLI
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