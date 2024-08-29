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Avcı: Bir maçtan çok daha fazlası

Abdullah Avcı ve Savic, Gallen maçı öncesi basının karşısına geçti. Avcı şunları söyledi:

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Avcı: Bir maçtan çok daha fazlası

Abdullah Avcı ve Savic, Gallen maçı öncesi basının karşısına geçti. Avcı şunları söyledi:

Bu maç bizim için de bir maçtan daha fazlası. Avrupa'da devam edebilmek hem taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak, oyuna ve oyuncularımıza öz güven getirecek bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum.

Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Trabzonspor tarihindeki bütün başarılarında takımına 90 dakika destek verdiğinde bu başarıları yaşamıştır.

Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Güzel bir akşam olacağını düşünüyorum.

SAVIC: FINALE ÇIKIYORUZ

Savic şunları söyledi:

Bir final niteliğinde bizim için. Takımımız ve taraftarımız, Trabzonspor'un Avrupa'da olmasını hak ediyor.

Takımın Avrupa'da olabilmesi adına her şeyimizi vereceğiz.

Gelmeden önce de Trabzonspor taraftarını iyi biliyordum.

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