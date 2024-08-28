Uğurcan büyülüyor

Kaptan Uğurcan Çakır'ın bu sezonki performansı konuşuluyor. 6 maçın 4'ünde gol yemeyen ve kalesine gelen 38 şutun 35'ini kurtaran kaptan, takımını ayakta tutmayı başardı. Yeni sezona yüksek bir motivasyonla giren 28 yaşındaki eldiven, geride kalan son iki sezona göre yeni bir sayfa açtı. Geçen sezon kendisine yapılan eleştirilere kulaklarını tıkayan, milli takımda yedek bırakılan ve Avrupa'ya transferi gerçekleşmeyen Uğurcan, buna rağmen işini en iyi şekilde yapıyor.

20 MİLYON EURO OLMUŞTU

Uğurcan Çakır'ın şampiyonluk sezonundaki piyasa değeri 20 milyon euro'ya çıkmıştı. Ancak daha sonra düşüşe geçti ve 8 milyon euro'ya kadar indi. Bu sezonki performansıyla yine eski değerine kısa sürede ulaşabileceği düşünülüyor.