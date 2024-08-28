Trabzonspor St. Gallen maçı hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana, sol alt adalesinde kas yaralanması olan Nwakaeme dışında tüm futbolcular katıldı.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışması yapan bordo-mavililer, ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da antrenmanı takip etti.