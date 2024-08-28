TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan açıkladı! Cham ve Onuachu...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Para'da özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Biz geldiğimiz günden beri yaklaşık olarak 140 milyon Euro'ya yakın para girişi sağlamamıza rağmen yine de ekonomik rahatlık sağlamadık.

Maksimum 1 yıl içerisinde borcu olmayan bir Trabzonspor'u camiamıza hediye edeceğiz.

"CHAM KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLADIK"

Muhammed Cham'ın kulübüyle yazılı olarak anlaştık. Kulübü sağlık kontrol ve seyahat için izin verdi. Mali anlaşmalar yapıldı. Pazar günü kulübü şartları değiştirmek istedi ve daha önce görmediğim taleplerle geldiler bize. Konu FIFA'ya gidecek gibi görünüyor.

"ONUACHU İÇİN KİRALAMA OLABİLİR"

Onuachu konusunda hocamızın da ilk talebi. Biz de görüşüyoruz. Oyuncu da gelmek istiyor ve kulübüne iletti. Kulübü idmanlara da almıyor oyuncunun bir duruşu var. 6 milyon Euro teklif yaptık dönüş alamadık. 15 milyon Euro'luk talepleri var. Belki kiralama olabilir. Oyuncunun tutumu ile olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum.